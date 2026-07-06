Encontraron muerto en la Alcaidía 49 de Junín a un pergaminense que estaba detenido por abuso sexual

Mientras se encontraba esperando la decisión de la Justicia en una causa caratulada como abuso sexual, un pergaminense de 66 años fue encontrado muerto en la mañana del pasado sábado en su celda de la Alcaidía del Servicio Penitenciario Nº 49 de Junín.

El hombre se encontraba solo por aislamiento preventivo (casos de coranavirus entre los internos) y al momento de ser llamado por el pasa platos para recibir su comida no respondió a los llamados. En ese momento se da aviso a los guardias y personal médico quienes constaron el fallecimiento a causa de un paro cardiorespiratorio no traumático que se habría producido entre las 8:00 y 11:30 de ese mismo día.

Cabe destacar que el detenido había sido trasladado el jueves 8 de este mes por decisión del Juzgado de Garantías Nº 2 a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4.

La operación de autopsia deberá determinar por medio de un informe, las causales de muerte y demás detalles que solicitó el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires y también la Fiscalía juninense, que interviene en la causa que hasta ahora sería denominada "averiguación de causales de muerte".