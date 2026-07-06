Tragedia en la Ruta 5: un violento choque múltiple dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos

Un trágico siniestro vial conmocionó a la provincia de Buenos Aires este domingo, cuando una familia oriunda de Pehuajó protagonizó un choque múltiple sobre el kilómetro 350 de la Ruta Nacional 5. El accidente involucró a tres vehículos: un automóvil Honda Civic, una camioneta Chevrolet S10 y un camión de carga. Como consecuencia del fortísimo impacto, un hombre y su hijo menor de edad perdieron la vida de forma instantánea.

Fuentes policiales confirmaron que la familia se desplazaba desde Pehuajó con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Las dos víctimas fatales viajaban en la parte delantera del rodado menor, mientras que una mujer y su hija, quienes ocupaban los asientos traseros, lograron sobrevivir al impacto. Ambas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta también requirieron asistencia médica y el conductor del camión resultó ileso.

El hecho reavivó de inmediato el debate público sobre la seguridad vial en la región, ya que la tragedia ocurrió la misma semana en que se aprobó la nueva concesión de la Ruta 5, la cual exime a la empresa adjudicataria de la obligación de realizar obras fundamentales de ensanchamiento. En el lugar del siniestro trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios, personal policial, ambulancias de emergencia y peritos de la Policía Científica, lo que obligó a mantener el tránsito parcialmente interrumpido durante varias horas. La fiscalía de turno ya se encuentra investigando las causas del hecho para determinar las responsabilidades de cada conductor.