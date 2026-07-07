Dictan nuevos cursos de manipulación de alimentos y ya se entregaron más de 7.500 carnets

La Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín desplegó dos nuevas jornadas de capacitación sobre seguridad alimentaria para que más vecinos adquieran los conocimientos necesarios y accedan a un documento de suma importancia como es el carnet de manipulación de alimentos. Cabe destacar que el Municipio lleva entregados más de 7.500 carnets desde que se implementó esta política pública de educación y concientización.

Además desde el área de Bromatología informaron que ya están planificados los cursos para todo el mes de julio, que incluye presentaciones en las localidades de Agustín Roca y Agustina, y como cierre del mes en barrio Evita.

Al respecto, Constanza Rebichini, directora de Bromatología del Municipio, expresó que “desde la dirección siempre tratamos de organizarnos para concretar los cursos en los horarios que les sean más cómodos a los vecinos y que todos puedan asistir dependiendo de las actividades que tengas, en este caso hablamos con María de los Ángeles y coordinamos para implementar las jornadas en el horario de las 17 a las 21hs”, y agregó: “En esta ocasión contamos con la asistencia de más de 80 vecinos que vivieron hasta la sede de Emilio Mitre y estamos muy conformes con el nivel de participación”.

Seguidamente, Rebichini aseguró que “nos pone muy contentos seguir recorriendo todos los barrios de Junín para que todos los vecinos tengan la posibilidad de realizar este curso”, y resaltó que “ya más de 7.500 vecinos cuentan con el carnet de manipulación de alimentos y el objetivo es profundizar este camino para lograr que los alimentos que consumimos los juninenses sean inocuos”.

Además, la directora municipal sostuvo que “ya tenemos planificados los cursos para el mes de julio tanto en la ciudad como en las localidades del partido de Junín, la semana que viene vamos a estar en Agustín Roca y ya está abierta la inscripción para todos los que quieran participar”, y prosiguió: “La semana siguiente vamos a estar en la localidad de Agustina en el horario de 12 a 16hs, y la última semana del mes los cursos se realizarán en el barrio Evita de 8.30hs a 12.30hs”.

Por su parte, María de los Ángeles Baroni, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Emilio Mitre, comentó que “estamos muy contentos con la gran cantidad de gente que vino a participar de este curso sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos, queremos agradecer a Constanza por la buena predisposición para concretar este curso en el este horario poco usual y dar respuesta así a una necesidad que tenían los propios vecinos de Emilio Mitre y alrededores”.

Fuente: Gobierno de Junín