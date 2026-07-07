Efectivos de la DDI Junín detuvieron a dos prófugos de la Justicia en diferentes operativos urbanos

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín logró la captura de dos hombres mayores de edad sobre quienes pesaban órdenes de detención activas por causas judiciales de distinta gravedad. Los procedimientos se desarrollaron de manera exitosa en diferentes puntos de la planta urbana local tras diversas tareas de inteligencia criminal.

El primer operativo se desplegó en la intersección de las calles Buono y 6 de Agosto, donde los detectives interceptaron a un hombre de 41 años. El sujeto se encontraba prófugo desde el año 2023 en el marco de una causa por hurto calificado, tramitada ante el Juzgado Correccional Número 2 del Departamento Judicial de Junín. El magistrado interviniente ordenó su inmediato traslado para la correspondiente audiencia indagatoria.

Por otra parte, efectivos de la base operativa local efectivizaron la segunda detención en las inmediaciones de las calles Juana Azurduy y Félix de Azara. En ese lugar identificaron y aprehendieron a un joven de 27 años de edad que registraba un pedido de captura activo por el delito de lesiones agravadas, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 1. El fiscal de turno avaló el accionar policial y dispuso la notificación del imputado para continuar con el proceso legal.

Fuente junin24