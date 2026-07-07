Fiorini aprovechó la distracción mundialista y reemplazó al contador municipal

El Departamento Ejecutivo de Junín, a cargo interinamente por Juan fiorini, oficializó un cambio en la Contaduría Municipal. En medio de la fiebre mundialista y su consecuente distracción, través de dos decretos, se dispuso la salida de Mauro Alfredo Jacobs como contador municipal y la designación de Carina Andrea Amione, quien hasta el momento se desempeñaba como vicecontadora.

La medida quedó plasmada en los decretos municipales N° 945 y 946, ambos con vigencia retroactiva al 1 de abril de 2026.

Por un lado, el decreto 945 establece que Amione, DNI 21.693.991 y legajo 3430, pasó a cumplir funciones como contadora municipal. En ese marco, el Ejecutivo le otorgó una bonificación por función equivalente al 70% de su sueldo básico, en línea con lo previsto por el artículo 11 de la Ordenanza N° 8488/2026.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno municipal sostiene que las responsabilidades del cargo requieren "conocimiento especializado de cada área y una amplia disponibilidad horaria", en función de los servicios que presta la administración.

En paralelo, mediante el decreto 946, el Municipio dejó sin efecto la bonificación por función que percibía Mauro Alfredo Jacobs, quien dejó de prestar funciones como contador municipal. La decisión también rige desde el 1 de abril y alcanza al adicional del 70% del sueldo básico que cobraba por desempeñar ese cargo.

Los decretos no explican los motivos de la salida de Jacobs ni precisan las razones del cambio de autoridades en la Contaduría Municipal. Tampoco informan quién ocupará el cargo de vicecontador que quedó vacante tras la designación de Amione.