La Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer los ganadores del Concurso Literario “50 años, 50 voces”

La coordinadora de la Delegación Junín de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Ayelen Barile, anunció que el organismo dio a conocer los ganadores del Concurso Literario “Memorias Mayores: 50 años, 50 voces” y confirmó que la docente juninense Susana Bogey obtuvo una mención por su relato "Historia de desencuentros".

Desde el organismo provincial informaron que el primer premio del certamen fue para el trabajo “Andate vos”, de Stella Maris Jean (9 de Julio); en segundo lugar: “La ollita de la resistencia. Relato de insilio”, de Juana Elsa Miranda (Quilmes); y el tercer premio fue para “Una nube gris”, de Jorge Ernesto Gil (La Plata).

Tras darse a conocer el listado de ganadores, reconocimientos especiales y menciones, Barile expresó: “Felicitamos a todas las ganadoras y ganadores, y a todas y todos los que participaron. Ganó una vecina de 9 de Julio, hubo menciones para participantes de Chacabuco, Alem, Carlos Casares y también recibimos la grata noticia de un reconocimiento para la docente juninense Susana Boguey”.

Completó: “El trabajo de Susana quedó seleccionado dentro de los 50 cuentos a publicar. Susana es docente y fue secuestrada durante la dictadura. Y ella, como muchos vecinos de Junín, continúa fortaleciendo la memoria colectiva, así como la búsqueda de Hugo Torreta, quien fuera su compañero y padre de su hijo, y que al día de hoy continúa desaparecido”.

Es importante destacar que el concurso busca crear una antología bonaerense que fomente la memoria colectiva a 50 años del último golpe militar.

El certamen se enmarca dentro del Programa “Mayores con Derechos” que promueve la subsecretaría y que tiene como objetivo la difusión de los derechos humanos de las personas mayores de 60 años.

Ganadores

Primer premio: “Andate vos”, de Stella Maris Jean (9 de Julio); Segundo premio: “La ollita de la resistencia. Relato de insilio”, de Juana Elsa Miranda (Quilmes); y Tercer premio: “Una nube gris”, de Jorge Ernesto Gil (La Plata).

Menciones especiales

“Portones, jardines y memoria”, de Carlos Migliore Bataller (General San Martín); “Solo el pueblo salva al pueblo”, de Marisa Blanco (Avellaneda); “La Casita”, de Claudia Favero (La Plata); “Nudos de silencio”, de Susana Nelly Lang (Tandil); “El Sarmiento y yo”, de María Celeste López (Alberti); y “Tejiendo trenzas”, de Diego Maróz (La Plata).

“La casa que aprendió el silencio”, de Silvia Moscatel (Navarro); “El mar no se tragó el tormento”, de Egles Brenda Rizzi (Chacabuco); “La Escuelita: pedagogía del horror”, de Norma Lilian Santiago (Bahía Blanca); y “Palabras vivas”, de Patricia Graciela Toni (Lanús).

Menciones

“El silencio de la noche”, de Héctor Osvaldo Almirón (San Nicolás); "Caballo Pinto", Néstor José Andrade (Tandil); "Festejo impropio", José Osvaldo Antequera (General Pueyrredón); "Historia de desencuentros", Susana Bogey (Junín); "Tanques en mis calles", Cecilia Francisca Carpi (Carlos Casares); "Cómo has hecho sufrir a tu madre", Estela Cristina Cerone (Azul); "Encuentrenme", Gustavo Carlos Cucurulo (Lobos); y "Trece retenes", Juan De la Penna (Tres Arroyos); "Media de lana", Daniel Deybe (Pinamar); "Ausencia", Mirta Noemí Esteves (Coronel Pringles).

"La novela de la tarde", María Claudia Esquivel (Avellaneda); "Mi niño perdido", María Estela Di Mauro (Morón); "Tiritando", Luis Eugenio Favero (Berisso); "Dalton", Emilce Fernández (Lanús); "La Caja", Silvia Galván (Leandro N. Alem); "Los nadies", Luis Dardo González (Ensenada); "Memoria de roble", Mónica Cristina González (Bolívar); "Hinojo, mayo 1976", Graciela Ester Gubinelli (Olavarría); "Siete de abril de 1977", Sonia Hegen (Adolfo Alsina).

"La silenciosa resistencia", Griselda Isabel Killian (Carmen de Areco); "Una paloma, dos veces", Félix Loiácono (Avellaneda); "1976", Oscar Marful (Tres de Febrero); "Campeona de la payana", Magaly Mascardi (Colón); "La casita de Evita", Mirtha Ninfa Mercao (Ensenada); "Alejandra", Blanca Fátima Nachar (La Costa); "El diccionario de la sombra", María Élida Nazar (Tandil); "Ausencia", Laura Nores (Tres de Febrero); "El quinto plato", Fernando Pablo Party (Necochea).

"Sigo sin poder comprender", Rafael Restaino (Pergamino); "En un potrero siempre sale el sol", Rody Rodríguez (Hurlingham); "La carta que no será leída", Edith Sáenz (La Plata); "Obediencia debida", Héctor Ismael Sánchez (Zárate); "La mirada", Alejandro Seta (San Vicente); "Les nacían margaritas del fémur", Elías Turre (Colón); "Compañero", Silvia Valerga (Chascomús); "El Libro", Claudia Analía Valerga (Lomas de Zamora); y "El día que los adultos bajaron la voz", de Patricio Carlos Villarejo (Almirante Brown).