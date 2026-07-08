Susto nocturno en una vivienda juninense: Bomberos controlaron el fuego en una habitación

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir en la noche de este martes en un siniestro domiciliario registrado en una vivienda ubicada en calle Lavalle 1039. El alerta se recibió a las 20:44 hs., lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal hacia el lugar.

Al arribar a la dirección indicada, los efectivos constataron la presencia de un principio de incendio en el primer piso del inmueble. Equipados con los elementos de protección personal correspondientes, los bomberos procedieron a realizar la apertura forzada de la puerta de ingreso para poder acceder al foco del conflicto.

Una vez en el interior de la propiedad, el personal se encontró con un importante ahumamiento generalizado. El fuego se había concentrado en una habitación de aproximadamente 5 por 3 metros, afectando principalmente prendas de vestir y un placard de madera. Los bomberos trabajaron rápidamente en el ataque de las llamas, logrando controlar y extinguir el proceso ígneo, evitando así que se extendiera hacia otras dependencias de la casa.

Tras sofocar el fuego, la dotación llevó a cabo tareas de ventilación forzada para evacuar el humo, además de trabajos de remoción, enfriamiento y una verificación exhaustiva de la estructura para descartar riesgos secundarios.

Afortunadamente, tras una inspección completa, se confirmó que no había personas atrapadas en el lugar ni se registraron lesionados, por lo que no fue necesaria la intervención del servicio de ambulancias.