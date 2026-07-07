La crisis se profundiza en Junín: creció un 25% la cantidad de merenderos asistidos por el Municipio

La crisis económica continúa profundizando sus efectos en Junín y uno de los indicadores más visibles es el crecimiento de los merenderos que necesitan asistencia del Estado. Según datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Municipio pasó de acompañar más de 20 merenderos en abril de 2025 a más de 25 en julio de 2026, lo que representa un incremento de al menos el 25% en poco más de un año.

La comparación surge de información difundida por la propia cartera social. En abril del año pasado, el Municipio informaba que trabajaba junto a más de 20 merenderos distribuidos en distintos barrios de la ciudad y las localidades del partido. Hoy, ese número supera los 25 espacios comunitarios que reciben asistencia alimentaria y el acompañamiento de distintas áreas municipales.

El crecimiento no solo representa un aumento en la cantidad de instituciones asistidas, sino que también refleja una realidad social cada vez más compleja. Detrás de cada merendero que se incorpora al esquema de ayuda hay familias que encuentran mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada y recurren a estos espacios para cubrir una necesidad básica.

Los merenderos cumplen un papel fundamental como lugares de contención y acompañamiento comunitario. Sin embargo, su expansión también se convierte en un termómetro del deterioro económico. Cuando aumenta la cantidad de espacios que requieren asistencia estatal, también queda en evidencia que crece el número de vecinos que no logra sostener el costo de vida únicamente con sus ingresos.

La evolución de estos datos coincide con otros indicadores que el propio Municipio viene señalando en los últimos meses, como el incremento de la demanda en el sistema público de salud y la mayor presión sobre los servicios sociales. En conjunto, muestran un Estado local que debe ampliar permanentemente su intervención para responder a necesidades que se multiplican.

Aunque el Municipio sostiene que continuará fortaleciendo el trabajo territorial y el acompañamiento a los sectores más vulnerables, la comparación entre abril de 2025 y julio de 2026 deja una señal clara: la asistencia alimentaria crece porque también crece la necesidad. El aumento de más del 25% en la cantidad de merenderos asistidos es una muestra concreta de que la crisis económica sigue golpeando con fuerza a los barrios de Junín.