Convocan a una marcha para exigir justicia por el femicidio de Mercedes Errapán

Tras el femicidio de Mercedes Errapán, que conmocionó a la ciudad de Junín, organizaciones y vecinos convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir respuestas por el caso.

La movilización tendrá lugar este jueves 9 de julio, a partir de las 17, en la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna "Marchamos para exigir justicia por Mercedes Errapán".

La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales y busca reunir a familiares, amigos, organizaciones feministas y a la comunidad en general para pedir el esclarecimiento del crimen y reclamar que el caso no quede impune.

El femicidio de Mercedes generó una fuerte conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre la respuesta del sistema judicial ante las denuncias por violencia de género, luego de que trascendiera que la víctima había solicitado protección antes de ser asesinada.

Se espera que durante la concentración los asistentes reclamen justicia por Mercedes y renueven el pedido de medidas que permitan prevenir nuevos hechos de violencia contra las mujeres.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y tendrá como punto de encuentro la Plaza 25 de Mayo, desde donde se hará visible el reclamo de justicia por Mercedes Errapán.