El show de acrobacia "Gravedad Cero" llega a la cartelera de Dadá Club de Arte

El espacio cultural independiente Dadá Club de Arte se prepara para recibir una propuesta escénica centrada en la destreza corporal y la exploración espacial. El grupo local Aero Eventuales pondrá en escena "Gravedad Cero", un espectáculo multidisciplinario que combina disciplinas artísticas y deportivas como la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. La producción invita a los espectadores a realizar un viaje imaginario hacia otra galaxia a través de movimientos coreográficos minuciosos y un gran despliegue técnico en la sala.

La puesta en escena se estructurará a partir de figuras suspendidas en el aire y dinámicas sobre el suelo, diseñadas específicamente para poner en tensión la fuerza de atracción que nos ata a la superficie. Mediante este juego de alturas y acrobacias de piso, el cuarteto de artistas locales buscará transformar lo imposible en posible, ofreciendo un impacto visual dinámico pensado para captar la atención de espectadores de todas las edades.

La función se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 16:00 horas en las instalaciones del club de arte, ubicadas en Winter 78. Al tratarse de un espectáculo apto para todo público, la organización recomendó reservar las ubicaciones con anticipación. Los pases para presenciar esta experiencia artística ya se encuentran disponibles para la venta digital a través del sitio web oficial de la institución.

Ventas de entradas en www.dadaclubdearte.com