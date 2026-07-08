Tras el femicidio de Mercedes Errapán, Maia Leiva apuntó contra la Justicia: "Volvió a llegar tarde"

La presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria de Junín, Maia Leiva, se expresó tras el femicidio de Mercedes Errapán y cuestionó el accionar del sistema judicial, al sostener que la víctima había denunciado la violencia que sufría y no recibió la protección necesaria.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la edil aseguró que el crimen "no es solo una tragedia", sino que expone las falencias en la respuesta institucional frente a los casos de violencia de género.

"El femicidio de Mercedes en nuestra ciudad no es solo una tragedia, es el reflejo de un sistema judicial que volvió a llegar tarde. Mercedes denunció. Buscó protección. Y hoy nos falta", expresó.

Y agregó: "Mercedes era tu vecina, la mía, la de quienes transitamos estas calles y ya no va a estar porque la violencia machista, en todas sus formas, la mató".

Por último, la concejala reclamó el esclarecimiento del caso y responsabilidades por la actuación de la Justicia: "Lo mínimo que exigimos son explicaciones y Justicia", afirmó, acompañando su publicación con la consigna "#JusticiaPorMercedes".