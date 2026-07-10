Rodríguez, Batakis y Guerrera encabezaron la entrega de viviendas en Iriarte

Con un acto cargado de emoción, el municipio de General Pinto concretó la entrega de 22 viviendas en la localidad de Iriarte, permitiendo que igual número de familias accedieran a su casa propia.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Fernando Rodríguez y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, y de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, quienes acompañaron a los adjudicatarios en una jornada marcada por la emoción.

Las viviendas habían sido sorteadas días atrás y, con la entrega de las llaves, las familias comenzaron una nueva etapa al acceder a una solución habitacional definitiva.

También participaron del acto la delegada de Iriarte, Stella Maris Torres, funcionarios municipales y una importante cantidad de vecinos que se acercaron para compartir el momento con los nuevos propietarios.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda y remarcaron el trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para avanzar en soluciones habitacionales para los vecinos del distrito.

La entrega de las 22 viviendas representa una de las inversiones más significativas en materia habitacional para la localidad de Iriarte y constituye un nuevo paso en el desarrollo urbano del distrito de General Pinto.