Justicia por Mercedes Errapán: masiva marcha en Junín exige la máxima pena para el femicida

Decenas de vecinos, organizaciones sociales y colectivos transfeministas se movilizaron en la Plaza 25 de Mayo de Junín para exigir justicia por el femicidio de Mercedes Errapán, de 32 años, quien estaba embarazada al momento de ser asesinada. Durante la convocatoria reclamaron el rápido esclarecimiento del caso, la máxima pena para el único detenido, Sebastián Daniel Bonafé, y el acompañamiento a la familia de la víctima.

La nota recuerda que Bonafé fue detenido en Pergamino tras un operativo sobre la Ruta Nacional 188 y que la hija de la víctima, de siete años, fue hallada sana y salva luego de activarse el protocolo Alerta Sofía. Además, señala que la investigación continúa con distintas medidas de prueba para reconstruir el hecho.