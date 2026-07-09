Petrecca: "Hoy es un día espectacular para disfrutar"

En medio de la conmoción que atraviesa Junín por el femicidio de Mercedes Errapán, el senador provincial y exintendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, publicó un video en redes sociales en el que invitó a los vecinos a disfrutar del feriado por el Día de la Independencia y aseguró que "es un día espectacular".

La publicación no pasó inadvertida, ya que se difundió apenas un día después del femicidio de Mercedes Errapán, un caso que generó una profunda repercusión en la ciudad, reclamos hacia la Justicia y la convocatoria a una marcha para exigir justicia.

Desde el Parque Borchex, uno de los espacios públicos más concurridos de Junín, Petrecca apareció junto a "Fabián" y compartió un mensaje dirigido a los vecinos.

"Buen día, buen día. Feliz Día de la Independencia, primero. Acá amaneciendo junto con Fabián, que me acompaña, esta hermosa mañana, trotando por nuestro querido Parque Borchex. Es un día espectacular para disfrutar, así que, levantarse de la cama, vamos", expresó.

Las declaraciones contrastaron con el clima que se vive en la ciudad tras el femicidio de Mercedes Errapán. En las últimas horas, distintos dirigentes políticos, organizaciones sociales y vecinos expresaron su pesar por el crimen y reclamaron explicaciones sobre el accionar judicial, luego de que trascendiera que la víctima había realizado denuncias previas por violencia.

Incluso, para la tarde de este 9 de Julio fue convocada una movilización en la Plaza 25 de Mayo bajo la consigna "Justicia por Mercedes", con el objetivo de exigir el esclarecimiento del caso y reclamar respuestas institucionales.