Voraz incendio destruyó por completo una vivienda: un hombre resultó herido y las pérdidas materiales fueron totales

Un violento incendio se registró este viernes 10 de julio, minutos antes de las 4:00 de la madrugada, en una vivienda ubicada en el Pasaje Vergara 31, entre las calles Alberti y Azcuénaga de nuestra ciudad. Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir de urgencia para combatir las llamas que afectaron de manera total una estructura de aproximadamente 60 metros cuadrados.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego ya se encontraba generalizado y comprometía la totalidad de los ambientes de la propiedad. El personal especializado desplegó rápidamente tareas de extinción, remoción de escombros y ventilación. Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar el siniestro, evitando con éxito que las llamas se propagaran hacia las viviendas linderas.

Como consecuencia directa del siniestro, el propietario de la vivienda sufrió quemaduras de primer y segundo grado en ambos miembros superiores y en la región dorsal. El hombre recibió asistencia médica inmediata en el lugar por parte del personal del SAME y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeyro" para recibir atención especializada. Lamentablemente, también se constató el deceso de un perro en el interior del inmueble a causa del incendio.

Las pérdidas materiales edilicias y de mobiliario fueron absolutas. Además, el fuego destruyó por completo un automóvil Toyota Corolla, una motocicleta Honda Tornado de 250 cc y otra moto tipo 110 cc que se encontraban en el lugar.

Prevención en el hogar: recomendaciones clave de la Dirección de Bomberos

A raíz de este tipo de siniestros, desde la Dirección de Bomberos y la Superintendencia de Seguridad Siniestral recordaron a la comunidad que "la prevención comienza en casa" y difundieron una serie de pautas esenciales para mantener un hogar seguro:

Vías de evacuación: Mantener siempre despejados los pasillos y las salidas de emergencia.

Sustancias peligrosas: Guardar los productos tóxicos e inflamables estrictamente en sus envases originales.

Revisiones periódicas: Controlar y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y de gas de la vivienda.

Sistemas de alerta: Colocar detectores de humo en los ambientes y probar su funcionamiento de forma periódica.

Instalaciones eléctricas seguras: Evitar el uso de alargues (prolongadores o "zapatillas") como una instalación permanente.

Plan familiar: Enseñar y conversar con toda la familia sobre qué hacer y cómo actuar ante una situación de emergencia.