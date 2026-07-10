El estremecedor dato que reveló la autopsia del femicidio de Mercedes Errapán

La autopsia preliminar determinó que Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en Junín, sufrió una herida provocada con un arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza.

Los investigadores descartaron que hubiera recibido un disparo y se preparan para indagar este viernes a Sebastián Daniel Bonafé, detenido y acusado por el femicidio y el secuestro de la hija de siete años de la víctima.

El dato más estremecedor que reveló el informe es que, al momento del crimen, la víctima estaba embarazada deentre 22 y 24 semanas de gestación, es decir, de aproximadamente cinco meses y medio.

Martín Laius, vocero de la investigación, explicó en una entrevista con TeleJunín que los estudios forenses contradijeron una de las primeras versiones que circularon después del hallazgo del cuerpo.

“Todo apunta a que su muerte ocurrió a partir de una agresión con arma blanca y también un golpe contundente en la cabeza”, señaló Laius. Además, aclaró que todavía no se difundirán otros detalles del informe porque antes deben comunicárselos a la familia de la víctima.