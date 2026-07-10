Interceptaron un camión de auxilio en la Ruta 7: transportaba dos autos robados que iban a ser entregados en Junín

El operativo policial se ejecutó a la altura del kilómetro 258 de la ruta nacional, donde los efectivos interceptaron un camión Mercedes Benz Accelo tipo plancha. El vehículo de carga provenía de la localidad de Ezeiza y transportaba una camioneta Toyota Hilux gris y un automóvil Volkswagen T-Cross del mismo color. El destino final del viaje logístico era la ciudad de Junín, con un punto de encuentro previamente acordado en la estación de servicio Axion situada en la intersección de la Ruta 7 y Benito de Miguel.

Al realizar una fiscalización minuciosa sobre las unidades transportadas, las autoridades comprobaron deficiencias de legalidad y deformaciones notorias en las chapas patentes y en las tarjetas verdes exhibidas. El fraude quedó al descubierto de manera definitiva cuando los peritos policiales revisaron las numeraciones de los motores y de los chasis, confirmando que las identificaciones de fábrica estaban severamente adulteradas. Al ingresar los datos al sistema informático, saltó que ambos coches poseían pedidos de secuestro activos por robos denunciados en el Gran Buenos Aires.

El conductor del camión camilla, un hombre de 31 años con domicilio en Villa Luzuriaga, quedó detenido de inmediato por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Junín, bajo una causa caratulada inicialmente como "Encubrimiento". Debido a la falsificación de los documentos vehiculares obligatorios, la Justicia Federal abrió una investigación paralela bajo la figura de "Adulteración y Falsificación de Documento Público" para rastrear los nexos de la banda en la región.

Fuente y foto laverdad