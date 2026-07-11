Michel: “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome“

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei y advirtió que el rumbo económico del Gobierno "va mucho más allá de cambiar el programa económico argentino, tiene que ver con imponer un modelo social". En ese sentido, Michel sostuvo que “el crecimiento impulsado por sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agroindustria genera divisas, pero no alcanza para crear empleo de calidad", mientras que la industria, el comercio y la construcción atraviesan un fuerte estancamiento. Y añadió: "Estamos viendo algo que no ocurría desde el período 1991-1994: crece el PBI, pero cae el empleo, especialmente el empleo formal".

En la misma línea, el diputado también rechazó las expresiones del Presidente sobre la producción argentina y consideró que buscan "desprestigiar a nuestro país". Destacó que la Argentina exporta bienes industriales, energía y servicios basados en el conocimiento, que representaron 9.600 millones de dólares durante el último año, y señaló que "querer ridiculizarnos con esto de 'la aduana de los bueyes' es una falta de respeto a todos los argentinos y argentinas que trabajan todos los días". Además, el referente entrerriano advirtió que el Gobierno pretende consolidar un esquema económico basado exclusivamente en sectores primarios: "Terminar con la clase media, con la industria que genera puestos de trabajo y limitar el desarrollo del país".

Por otro lado, Michel también cuestionó el intento del oficialismo de apropiarse de los resultados del superávit energético. "La única variable económica real que el Gobierno tiene para mostrar es el superávit de la balanza energética, y eso es, en gran parte, gracias a una obra pública del gobierno anterior como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, al que lo único que hicieron fue cambiarle el nombre", sostuvo. Para Michel, el objetivo del modelo económico es “generar frustración social y ejemplificó esa situación con el reciente despido de cien trabajadores de una fábrica de baterías en Gualeguaychú”.

“Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome“ agrego Michel.

Finalmente, en el plano político, el diputado massista sostuvo que el peronismo debe asumir el desafío de convertirse en una alternativa de gobierno y dejar de concentrar su debate en las disputas internas: "Hoy el peronismo es oposición, pero todavía no logra ser una alternativa para la gente", afirmó. Y cerró: "Tenemos que llevar propuestas y demostrar cómo vamos a generar más trabajo y más desarrollo para la Argentina".