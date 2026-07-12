Junín reunió a especialistas para analizar el escenario climático y fortalecer la prevención ante posibles inundaciones

La jornada técnica sobre el fenómeno climático mencionado tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) sede Edificio Reforma Universitaria, ubicada en Libertad 555, donde se reunieron especialistas en meteorología, hidráulica y gestión del agua, representantes de organismos provinciales, entidades agropecuarias, profesionales, docentes, funcionarios y miembros de la comunidad para analizar los posibles escenarios previstos para los próximos meses y compartir herramientas de prevención.

Del encuentro participaron el intendente de Junín, Juan Fiorini, también estuvo presente el senador Pablo Petrecca y funcionarios del Gobierno de Junín, quienes acompañaron las exposiciones junto a referentes técnicos de reconocida trayectoria.

Durante la actividad se presentaron evaluaciones meteorológicas e hidrológicas para la región, se analizaron acciones de mitigación y estrategias de planificación frente a eventuales emergencias, y se destacó el rol estratégico que cumple Junín como ciudad de referencia para el noroeste bonaerense. Los especialistas coincidieron en valorar que el Municipio incorpore esta temática dentro de su agenda de trabajo, impulsando espacios de intercambio y articulación con el ámbito académico, los organismos técnicos y los distintos sectores de la comunidad para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.

Al respecto el ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli, quien disertó en el encuentro, destacó la decisión del Municipio de convocar a una jornada de estas características antes de que se desarrollen posibles escenarios complejos, al considerar que “anticiparse constituye una de las herramientas más importantes para minimizar los impactos de los fenómenos climáticos, sin dudas la amplia participación de representantes de distintos sectores de la región demuestra el interés que existe por acceder a información confiable y trabajar de manera coordinada”.

“La prevención no depende únicamente de la ejecución de obras hidráulicas, sino también del fortalecimiento de la organización social, de los mecanismos de comunicación y de la capacidad de planificar respuestas antes de que ocurran las emergencias, muchas decisiones ya no pueden tomarse cuando el fenómeno está en desarrollo, mientras que existen numerosas acciones preventivas que sí pueden implementarse con anticipación para reducir riesgos”, explicó y a su vez señaló que la amplia convocatoria de representantes de distintos sectores de la región demuestra el interés por acceder a información técnica y generar instancias de trabajo conjunto que permitan llegar mejor preparados ante eventuales contingencias.