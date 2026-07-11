Argentina va por Suiza

La selección argentina se mide ante Suiza, este sábado a las 22 horas, en el Estadio Arrowhead de Kansas por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encuentro contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro. Francia y España son los primeros clasificados a semifinales.

Luego del emocionante cruce ante los egipcios en octavos, el equipo que conduce Lionel Scaloni buscará acceder por séptima vez en la historia de los mundiales a la instancia previa a la final en el lugar que eligió como base de operaciones y donde ya jugó en el debut de la presente competencia. El Arrowhead tiene capacidad para 69.045 espectadores.

En cuanto al equipo que saldrá al campo, el técnico podrá contar con los mismos once que presentó el martes, aunque no se descartan cambios.

Con respecto al elenco suizo, disputará por cuarta vez esta instancia en mundiales tras dejar en el camino a Colombia en los penales, partido en el que perdió al mediocampista Johan Manzambi.

Por otra parte, a las 18 horas se llevará a cabo el otro partido por los cuartos. Noruega e Inglaterra se medirán en el Hard Rock de Miami con el arbitraje del francés Clement Turpin y el ganador se enfrentará a Argentina en semis