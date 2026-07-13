Identificaron a los involucrados en una confrontación durante los festejos de la Selección

A raíz de una investigación llevada adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Junín Primera, se logró identificar a los involucrados en una confrontación ocurrida durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial.

El hecho se registró durante la tarde del martes en la intersección de avenida 25 de Mayo y Roque Sáenz Peña, donde, en medio de los festejos, se produjo una pelea entre dos hombres. En las imágenes, que posteriormente se viralizaron en redes sociales, también se observa la intervención de dos mujeres, quienes agredieron a uno de los involucrados y provocaron daños en su motocicleta tras arrojarla al suelo.

Tras el análisis de registros fílmicos y diversas tareas investigativas, la Justicia otorgó dos órdenes de allanamiento para domicilios ubicados en calle Robbio al 1200 y T. Argentinos al 1300.

Durante los procedimientos se procedió al secuestro de prendas de vestir de interés para la causa. Asimismo, un hombre y dos mujeres fueron trasladados a la Comisaría Junín Primera, donde se iniciaron actuaciones por el delito de Daño, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial Junín.