Aseguran que el ataque al local del MDF "no fue casual" y lo vincularon con un hecho de violencia política en Junín

El concejal de Fuerza Patria, Gastón Bisio, en declaraciones a laverdad se refirió al ataque sufrido por la sede del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Junín y consideró que el episodio no puede ser interpretado como un simple acto de vandalismo. Según expresó, existen elementos que hacen presumir que la agresión estuvo dirigida específicamente contra ese espacio político.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos rompieron uno de los vidrios del local ubicado sobre avenida San Martín al 700. Tras el episodio, dirigentes del MDF difundieron un comunicado en el que repudiaron el ataque y advirtieron sobre un hecho que calificaron como violencia política.

En ese contexto, Bisio sostuvo que la hipótesis de un daño ocasionado en medio de los festejos que se desarrollaban esa noche pierde fuerza al observar las características del ataque.

"Si hubieran aparecido varias vidrieras rotas en la misma cuadra, podría entenderse que fue producto de los festejos. Pero eso no ocurrió", manifestó el edil.

Además, destacó que el único cristal que resultó dañado fue el que contenía una imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof, un detalle que, según afirmó, refuerza la sospecha de que existió una intencionalidad política detrás del hecho.

El concejal también indicó que la Policía y la Justicia trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables. Mientras tanto, consideró que los autores habrían aprovechado la importante circulación de personas que había durante esa madrugada para concretar el ataque sin despertar sospechas.

Desde el espacio político insistieron en repudiar cualquier manifestación de violencia contra instituciones partidarias y reclamaron que la investigación permita establecer con precisión las circunstancias y motivaciones del hecho.