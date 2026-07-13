Ruta 7: Investigan si una conductora se quedó dormida antes del choque que causó tres muertes

El devastador choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, entre las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, avanza ahora hacia una etapa clave: la reconstrucción de la mecánica del siniestro. Mientras la Justicia reúne pruebas y analiza las pericias realizadas en el lugar, una hipótesis comenzó a tomar fuerza entre los investigadores.

De acuerdo con los primeros informes periciales, la principal línea investigativa sostiene que la conductora de un Renault Sandero podría haberse quedado dormida al volante instantes antes de impactar desde atrás contra un Chevrolet Corsa. Aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada y continúa bajo análisis, los especialistas intentan establecer si esa maniobra fue el desencadenante de la tragedia.

El siniestro ocurrió el último fin de semana, a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional 7. Según la reconstrucción preliminar, el Renault Sandero embistió al Chevrolet Corsa, que perdió el control, atravesó el cantero central e invadió el carril contrario. Allí terminó chocando de frente contra una camioneta Fiat Strada que circulaba en sentido opuesto.

Como consecuencia del violento impacto murieron los tres ocupantes que viajaban en el Corsa: un hombre de 43 años, un joven de 19 y un nene de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Además, una mujer que también viajaba en ese vehículo sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, donde permanece internada.

El conductor de la Fiat Strada también resultó herido y fue derivado al mismo centro asistencial, mientras que las dos personas que viajaban en el Renault Sandero recibieron atención médica y fueron trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.

En la escena trabajaron Bomberos Voluntarios, personal sanitario, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las primeras pericias para establecer la secuencia exacta del choque.

Ahora, la investigación se concentra en determinar qué ocurrió en los segundos previos al impacto inicial. Los peritos analizan las huellas de frenado, los daños en los vehículos y otros elementos recogidos en la ruta para confirmar o descartar si la conductora del Sandero sufrió un episodio de sueño o si existió otra circunstancia que explique la colisión.