Sarmiento sumó al arquero Iván Arboleda como segundo refuerzo del mercado de pases

Sarmiento continúa reforzando su plantel de cara al segundo semestre de la temporada y confirmó la incorporación del arquero colombiano Iván Arboleda, quien se convirtió en el segundo refuerzo del equipo en el actual mercado de pases.

El guardameta, de 30 años, arribó a Junín en condición de jugador libre, procedente de Águilas Doradas, club de la Primera División de Colombia. Con su llegada, ocupará el lugar que dejó Javier Burrai y quedó vinculado a la institución con un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027.

Arboleda es la segunda incorporación oficial del conjunto dirigido por Sarmiento, luego de la llegada del mediocampista Elián Giménez, en una etapa en la que el club busca fortalecer el plantel para afrontar la segunda parte del campeonato.

El arquero cuenta con una amplia trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como europeo. En Argentina defendió los colores de Banfield y Newell's Old Boys, mientras que también pasó por Rayo Vallecano, de España, y Millonarios de Colombia, además de su último paso por Águilas Doradas.

Con esta incorporación, Sarmiento suma experiencia para una posición clave y continúa delineando el plantel con el objetivo de afrontar de la mejor manera los desafíos deportivos del segundo semestre.