Milei subasta los terrenos con las 149 viviendas del Procrear que abandonó en Junín

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de venta de bienes del Estado y oficializó la subasta de dos grandes predios donde quedaron inconclusos desarrollos habitacionales del programa Procrear. Uno de ellos se encuentra en Junín, donde permanecen paralizadas las 149 viviendas cuya construcción fue interrumpida tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante resoluciones de la Secretaría de Obras Públicas, que autorizan la venta por subasta pública de dos terrenos ubicados en las ciudades de Junín y Mercedes, ambos con obras habitacionales sin finalizar.

En el caso de Junín, el inmueble abarca más de 21.000 metros cuadrados, equivalentes a casi tres manzanas, y está ubicado a unas seis cuadras del estadio Eva Perón de Sarmiento. Según la documentación oficial, el predio tiene un precio base de algo más de 7 millones de dólares, monto que podría incrementarse durante el proceso de subasta.

Las 149 viviendas que comenzaron a construirse en ese lugar formaban parte del programa Procrear y quedaron detenidas a fines de 2023, cuando el Gobierno nacional decidió poner fin a nuevas obras del plan habitacional. Desde entonces, el complejo permanece abandonado, con estructuras expuestas al deterioro y sin perspectivas de finalización bajo la órbita del Estado.

En Junín ya se habían inscriptos miles de juninenses y que ahora verán trunca la ilución de la casa popia

Según trascendió, hay 20 dúplex que están terminados y listos para el sorteo, otras tantas tienen un avance del 70% y el resto en un 50%. Están ubicadas entre las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e intendente Borchex y se iniciaron en el 2021.

Vale recordar que la obra en Junín fue paralizada por Milei y a pesar de que hay algunas pocas unidades concluidas, en la mayoría faltan variadas terminaciones

La otra subasta autorizada corresponde a un predio de 17.700 metros cuadrados en la ciudad de Mercedes, donde quedaron inconclusas otras 141 viviendas del mismo programa. Allí el valor base fijado para la venta asciende a 4,2 millones de dólares.

La decisión se enmarca en la política de desinversión impulsada por la administración de Javier Milei respecto de distintos activos estatales. En lugar de retomar las obras, el Ejecutivo optó por desprenderse de los terrenos junto con las construcciones inconclusas.

Los datos oficiales muestran además que el caso de Junín no es una excepción. De acuerdo con información del Banco Hipotecario correspondiente a marzo de 2025, en todo el país permanecían 18.507 viviendas del Procrear sin terminar, de las cuales 11.519 estaban distribuidas en 27 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ese escenario abre la posibilidad de que nuevas subastas de desarrollos habitacionales inconclusos se repitan en distintos distritos durante los próximos meses