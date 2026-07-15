Petrecca, Fiorini y un "llamativo" silencio por la subasta de las 149 viviendas del Procrear: ¿Qué opinaban en 2025?

Los años no electorales, como el actual, suelen ser muy distintos a los que hay elecciones. Allí, cuando las campañas ganan la agenda los dirigentes suelen mostrar su otra faceta, la de candidato, donde se muestran más cercano a su electorado. Sin embargo, en los años donde no se juegan su continuidad en las urnas, muestran su otra cara.

Lamentablemente, el municipio que conduce la dupla Pablo Petrecca - Juan Fiorini volvió a mostrar esa faceta, una vez más. Y nada menos que con el sueño de los miles de juninenses que en 2023 se habían anotado en busca de poder acceder a una vivienda propia, a través del extinto PROCREAR.

Lo cierto es que la noticia de que el Gobierno Nacional de Javier Milei va a subastar (rematar), las viviendas que tenían un claro fin social, expuso la nula política habitacional del gobierno del PRO, que pese a la propaganda oficial en distintos medios, no construyó ni una sola vivienda en estos 11 años de gobierno.

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, que quiere integrar una fórmula a gobernador, y para eso avala la gestión del gobierno de La Liberta Avanza más allá de las consecuencias que tenga en la sociedad juninense, acompañó con su silencio el remate de las prometidas 149 viviendas. Lo mismo hizo su cuñado, Juan Fiorini, que llegó a la ciudad pasada su adolescencia porque en la ciudad "encontré mi oportunidad".

Pero esta versión de Petrecca es distinta a la del 2025, cuando quería ser candidato a senador provincial, premio que llamativamente le otorgó el radicalismo.

"El objetivo del Gobierno nacional es venderlo a un desarrollador", sostuvo en 2025 el entonces intendente de Junín, Pablo Petrecca, al referirse a la paralización de las 149 viviendas. En ese marco, dejó en claro su desacuerdo con esa decisión y afirmó: "En lo particular no comparto esa decisión, creo que son viviendas muy importantes para la comunidad. El programa era muy bueno porque permitió que muchos vecinos accedan a la vivienda".

Al mismo tiempo, consideró que el plan podía haber sido corregido sin necesidad de ser eliminado. "Quizás había que hacer algún ajuste porque las cuotas no eran demasiado accesibles, pero no sacarlo. No comparto la mirada de haber sacado el programa", expresó. Además, aclaró que la obra no dependía del municipio: "Ni siquiera las viviendas se levantaron en un terreno del municipio, sino que es un terreno de un privado que se le puso en un fideicomiso al Banco Hipotecario".

Respecto de las gestiones realizadas, Petrecca aseguró: "Desde el municipio hemos gestionado, he golpeado innumerables puertas, pero el Gobierno nacional decidió suspender el programa". Asimismo, sostuvo que la intención de la administración nacional era desprenderse del proyecto: "Lo que quiere hacer es que ese desarrollo, tal cual está, venderlo a algún privado, con algunas condiciones. Para mí hay que venderlo a los vecinos".