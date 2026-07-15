El partido que jugarán Argentina e Inglaterra, este miércoles a las 16 horas, por las semifinales de la Copa del Mundo tiene un peso histórico futbolísticamente en sí mismo que muchos parecen querer dejarlo a un costado para enfocarlo y vincularlo con un conflicto bélico (la Guerra de Malvinas) a partir de aquel encuentro que ambos disputaron en 1986 (cuatro años después de la guerra) que tuvo los dos goles de Diego Maradona. Alguna vez, Jorge Valdano, miembro de aquel equipo, dijo sobre ese duelo que era “un partido ideal para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Inglaterra y Argentina tiene suficientes elementos como para que valga por sí solo”.

Hoy, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, habló en el mismo sentido: “Es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Entonces, mezclar las cosas sería una locura en esta época en la que vivimos, que están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerras. ¿Y yo me voy a poner a decir acá que es más que un partido de fútbol? Me parece una locura. Ahora, que recordamos a esa gente, sin dudas, pero esto es un partido de fútbol, no nos tenemos que confundir”.

Afirmó y recordó a los que sufrieron esa guerra: “nosotros como argentinos tenemos que tener memoria por la gente que fue ahí, por la gente que ha perdido a sus seres queridos, pero en la época que vivimos, mezclar las cosas sería una locura.”