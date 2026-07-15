Milei avaló que se prohíban las banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno nacional confirmó que acompaña la decisión de la FIFA de prohibir el ingreso al estadio de banderas, remeras y cualquier otro elemento que haga referencia a las Islas Malvinas durante el partido que disputarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que la medida fue acordada en una reunión entre las autoridades de seguridad de la FIFA, funcionarios argentinos y representantes del Reino Unido, con el objetivo de evitar incidentes entre las hinchadas y reducir posibles focos de tensión durante el encuentro que se disputará en Atlanta.

Según detalló la funcionaria, la organización del torneo no permitirá el ingreso de objetos que contengan "mensajes provocativos", "mensajes políticos", "mensajes de odio" o expresiones de intolerancia racial o religiosa.

En ese marco, Monteoliva sostuvo que la consigna "Las Malvinas son argentinas" será considerada un mensaje de contenido político y, por lo tanto, no podrá exhibirse dentro del estadio. La restricción alcanza tanto a banderas como a camisetas, remeras y cualquier otro elemento que contenga esa inscripción o imágenes vinculadas con el reclamo de soberanía argentino sobre el archipiélago.

"La bandera argentina sí puede ingresar, al igual que la bandera inglesa, pero no cualquier elemento que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación", afirmó la ministra.

Respecto de los cánticos de las hinchadas, reconoció que el control será más complejo, ya que "no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente", aunque remarcó que la restricción se aplicará estrictamente sobre los elementos que intenten ingresar al estadio.

La decisión generó repercusiones debido a que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una política de Estado sostenida por Argentina y cuenta con reconocimiento constitucional desde la reforma de 1994. Sin embargo, el Gobierno nacional respaldó el criterio de la FIFA de considerar esa consigna como un mensaje político cuya exhibición quedará prohibida durante el encuentro frente a Inglaterra.