Plan FinEs: 60 vecinos de Junín recibieron su diploma y terminaron la secundaria

Sesenta estudiantes de Junín recibieron sus diplomas al completar sus estudios secundarios mediante el Plan FinEs, durante un acto de colación que se llevó a cabo el martes 14 de julio en el Salón del Bicentenario de la UNNOBA.

La ceremonia contó con la presencia de la inspectora de la Modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Verónica Verón, y del coordinador regional del Plan FinEs, Matías Baztarrica. También participaron integrantes del equipo de coordinación, entre ellos la coordinadora distrital Silvia Carranza, la tutora Natalia Barco y la coordinadora administrativa Eugenia Negrini.

Además, acompañaron el acto la directora del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451, Patricia Chescotta; las concejalas Clara Bozzano y Maia Leiva; y el consejero escolar Lucio Monserrat.

Durante la ceremonia, Baztarrica destacó el significado que tiene este logro para quienes retomaron sus estudios. "Siempre es un momento de muchísima alegría y emoción. La mayoría recuerda los nervios de la inscripción y luego descubre que ese paso se transforma en algo muy significativo para sus vidas. Es un premio a la valentía y al esfuerzo", expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de la continuidad de este tipo de políticas educativas. "Estos logros, personales y colectivos, son posibles gracias a una política pública vinculada con la modalidad de adultos y al valor de la escuela pública. Es un orgullo muy grande formar parte de esto", afirmó.

Actualmente, el Plan FinEs cuenta con 15 sedes en Junín, distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Centro de Formación Laboral 402, el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro", la Escuela Secundaria N° 10 y el Club Sarmiento.

Desde la organización informaron que permanece abierta la inscripción para quienes deseen comenzar a cursar en agosto. Los interesados pueden acercarse a la sede administrativa del programa, ubicada en la esquina de Chacabuco y 11 de Julio, donde también funciona el Centro de Formación Profesional N° 401