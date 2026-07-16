Copa Argentina: Sarmiento va por el golpe ante Boca

Sarmiento tendrá este miércoles una de las paradas más exigentes del semestre cuando enfrente a Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TyC Sports.

Para el conjunto dirigido por Facundo Sava, el compromiso representa mucho más que un partido de eliminación directa. En medio de una temporada en la que el principal objetivo es asegurar la permanencia en la máxima categoría, el Verde buscará dar el golpe frente a uno de los equipos más importantes del país y conseguir un impulso anímico de cara a lo que viene.

El conjunto juninense ha mostrado fortaleza cuando juega en el estadio Eva Perón, aunque fuera de casa le ha costado mantener el mismo rendimiento. Por eso, un buen resultado en Rosario significaría un respaldo importante para un plantel que necesita sumar confianza.

Del otro lado estará Boca, que inicia oficialmente el segundo semestre con renovadas expectativas y el estreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, buscando dejar atrás un primer tramo del año que terminó con sabor amargo.