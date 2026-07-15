Paolizzi cuestionó la ausencia del Municipio en la UEGD y reclamó respuestas para las obras prioritarias de las escuelas

La consejera escolar Cecilia Paolizzi expresó su preocupación por la ausencia de representantes del Municipio en una nueva reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), situación que impidió obtener respuestas sobre distintas obras e iniciativas que dependen de la administración municipal.

Las UEGD son ámbitos de trabajo en los que participan los distintos actores del sistema educativo junto al Municipio, que administra el Fondo de Financiamiento Educativo. En esos encuentros se establecen y consensúan las prioridades de infraestructura y las acciones necesarias para mejorar las condiciones de las instituciones educativas del distrito.

Durante la reunión se volvió a plantear la necesidad de conocer el estado de la licitación vinculada a las propuestas del Centro de Educación Física (CEF), garantizar el acceso a becas para los estudiantes de la carrera de guardavidas y obtener definiciones sobre la obra eléctrica y el gimnasio de la Escuela Normal/Nacional.

"Lamentablemente, una vez más el Municipio estuvo ausente en la UEGD. Esto significa que no hubo respuestas sobre las obras y los compromisos que le corresponden ejecutar. Es una situación que perjudica directamente a las comunidades educativas", afirmó Paolizzi.

La consejera remarcó además que los integrantes presentes acordaron realizar una presentación formal al Municipio para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados en el ámbito de la UEGD.



"Las prioridades educativas no pueden quedar sujetas a la ausencia de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo. Las decisiones que se toman en la UEGD deben ser respetadas y transformarse en acciones concretas", sostuvo.

Finalmente, Paolizzi señaló que continuará acompañando los reclamos de las instituciones educativas para que las obras y proyectos definidos como prioritarios avancen sin más demoras y en beneficio de toda la comunidad educativa de Junín.