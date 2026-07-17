Provincia entregó más de $107 millones al municipio para equipar comedores escolares de Junín

Los consejeros escolares de Fuerza Patria Cecilia Paolizzi y Lucio Monserrat desarrollaron una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, donde mantuvieron reuniones con distintas autoridades provinciales para avanzar en gestiones vinculadas al sistema educativo del distrito.



Uno de los encuentros más importantes fue con el director del Servicio Alimentario Escolar (SAE), Juan Sorrentino, quien confirmó que ya fueron habilitados los fondos destinados a la compra de utensilios y artefactos de cocina para las escuelas de Junín.



Los recursos, que ascienden a $107.266.657, ya fueron transferidos por la Provincia al Municipio, encargado de ejecutar la adquisición, con el objetivo de que todos los establecimientos cuenten con el equipamiento necesario al finalizar el receso escolar.



"Es una muy buena noticia para nuestras escuelas. Se trata de una inversión importante que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de los comedores escolares y brindar un mejor servicio a los estudiantes", destacaron Paolizzi y Monserrat.



Además, los consejeros mantuvieron reuniones de trabajo con el director provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone; el consejero general de Educación, Silvio Mafeo; el Director de Gestión de Asuntos Docentes, Martín Pastrone; y la Directora de Asesoramiento Jubilatorio, Graciela Rolhaiser.



Durante los encuentros se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento de los establecimientos educativos, el fortalecimiento de los Consejos Escolares y el acompañamiento permanente a docentes, auxiliares y trabajadores de la educación.



Paolizzi y Monserrat remarcaron que "estas gestiones forman parte del trabajo cotidiano que realizamos para acercar soluciones concretas a las escuelas de Junín, articulando con las distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa".