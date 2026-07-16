Petrecca asistió a su primera sesión y se aprobaron vario proyectos suyos: Reconocimiento a River Plate, al "Festival Pampa" y la "Cruzada de Educación Financiera"

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves diez proyectos de declaración presentados por el senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, que esta vez sí estuvo presente en el recinto para sesionar, haciendo su "debut" en la banca. Se trata, en su mayoría, de iniciativas vinculadas a reconocimientos institucionales, declaraciones de interés a programas municipales y expresiones de beneplácito o preocupación.

Mientras la provincia continúa atravesando problemas vinculados con la inseguridad, la crisis del sistema de salud, las dificultades en materia educativa y el deterioro de la infraestructura, la agenda legislativa volverá a estar ocupada por proyectos de carácter declarativo, que no tienen efectos concretos sobre esas problemáticas.

Entre las iniciativas de Petrecca que fueron aprobadas figuran: