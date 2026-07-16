Petrecca asistió a su primera sesión y se aprobaron vario proyectos suyos: Reconocimiento a River Plate, al "Festival Pampa" y la "Cruzada de Educación Financiera"

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves diez proyectos de declaración presentados por el senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, que esta vez sí estuvo presente en el recinto para sesionar, haciendo su "debut" en la banca. Se trata, en su mayoría, de iniciativas vinculadas a reconocimientos institucionales, declaraciones de interés a programas municipales y expresiones de beneplácito o preocupación.
Mientras la provincia continúa atravesando problemas vinculados con la inseguridad, la crisis del sistema de salud, las dificultades en materia educativa y el deterioro de la infraestructura, la agenda legislativa volverá a estar ocupada por proyectos de carácter declarativo, que no tienen efectos concretos sobre esas problemáticas.
Entre las iniciativas de Petrecca que fueron aprobadas figuran:
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Proyecto de Declaración F 607/2026-2027: declara beneplácito por el 104° aniversario del Club Atlético River Plate de Junín.
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Proyecto de Declaración F 327/2026-2027: declara de interés legislativo el concurso "Desafío Eco YPF", realizado en la ciudad de Junín.
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Proyecto de Declaración F 315/2026-2027: declara repudio por los hechos de violencia ocurridos en una sesión del Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell.
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Proyecto de Declaración F 185/2026-2027: expresa agrado para que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la Primera Cruzada de Educación Financiera.
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Proyecto de Declaración F 184/2026-2027: declara de interés legislativo la Primera Cruzada de Educación Financiera.
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Proyecto de Declaración F 110/2026-2027: expresa agrado para que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial el Festival Pampa, organizado por la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica y la Sociedad Rural de Junín.