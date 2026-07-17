Grave accidente: Un micro cayó de un puente en la ruta 7 y hay varios heridos

La Ruta Nacional Nº7, a la altura del Arroyo La Guardia, en la localidad de Carmen de Areco, fue escenario esta madrugada de un violento accidente en el que un micro con al menos 20 pasajero cayó de un puente.

De acuerdo con las primeras informaciones, hay varios heridos y de acuerdo con el testimonio de un pasajero, en diálogo con el canal TN, las fuertes ráfagas de viento que golpean la zona hicieron que el vehículo perdiera el control.

Además, reveló que uno de los choferes saltó del ómnibus mientras estaba en movimiento. El micro, perteneciente a la empresa TAC, viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye hacia Buenos Aires. El vuelco ocurrió en un puente sobre la ruta, desde donde el micro cayó unos seis metros.

Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un hospital de Carmen de Areco. Los servicios de emergencia, bomberos locales y médicos trabajan en el lugar.