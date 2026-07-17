Sarmiento no pudo con Boca y se despidió de la Copa Argentina

Sarmiento quedó eliminado de la Copa Argentina 2026 al perder por 2 a 0 frente a Boca Juniors en el encuentro correspondiente a los 16avos de final, disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El equipo de Junín logró sostener el empate durante toda la primera mitad, en un trámite equilibrado y con pocas situaciones de riesgo. Sin embargo, en el complemento Boca marcó diferencias y aprovechó sus oportunidades para quedarse con la clasificación.

Apenas cinco minutos después del inicio de la segunda parte, Alan Velasco abrió el marcador con un potente remate de media distancia que se metió junto al palo derecho, dejando sin respuestas al arquero del Verde.

Obligado a salir en busca del empate, Sarmiento adelantó sus líneas y tuvo una de sus chances más claras a los 14 minutos, cuando Santiago Salle probó desde afuera del área, aunque su remate pasó muy cerca del palo derecho de Leandro Brey.

Con espacios para el contragolpe, Boca terminó de liquidar el partido a los 25 minutos. Leonel Flores encaró por la derecha, se perfiló para su pierna hábil y sacó un disparo rasante y cruzado que estableció el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, el conjunto dirigido por Facundo Sava se despidió de la Copa Argentina y ahora deberá enfocarse de lleno en el Torneo Clausura, donde buscará sumar puntos importantes para mejorar su campaña y alejarse de la zona comprometida de la tabla anual.