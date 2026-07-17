Juraron los parlamentarios del Concejo Deliberante Estudiantil 2026 en Junín

En una sesión especial realizada este jueves, prestaron juramento los parlamentarios que formarán parte del Programa Concejo Deliberante Estudiantil 2026, una iniciativa que desde hace 27 años acerca a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo local y fomenta el debate de propuestas para la comunidad.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, educativas y legislativas, además de docentes, familias y los 75 estudiantes representantes de 20 establecimientos educativos del Partido de Junín, quienes iniciarán ahora el trabajo parlamentario con la elaboración y discusión de distintos proyectos.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Concejo Deliberante, Francina Sierra, destacó la importancia de este espacio de participación ciudadana.

"Es un día especial en el que adultos y jóvenes nos comprometemos, una vez más, a trabajar por Junín. En nuestro caso, brindando estos espacios para la participación juvenil y la escucha de las voces de los jóvenes. Y en el caso de los parlamentarios, aportando sus ideas y proyectos para transformar la vida de nuestra comunidad", expresó.

La concejala también remarcó la trayectoria del programa y su crecimiento a lo largo de los años. "Son 27 años de Programa, esto prueba que el Concejo Deliberante Estudiantil se ha ganado un lugar en la comunidad educativa y que sigue creciendo, a partir de que cada vez más jóvenes quieren sumarse y construir junto a nosotros", señaló.

Antes de finalizar el acto, Sierra convocó a los estudiantes a involucrarse activamente en la experiencia, debatir con compromiso y asumir el rol protagónico que tendrán durante esta edición del programa. Además, agradeció el acompañamiento de docentes, familias, autoridades, el personal administrativo del Concejo Deliberante y los concejales de todos los bloques por sostener esta iniciativa.

Con la jura de los nuevos parlamentarios quedó oficialmente inaugurada una nueva edición del Programa Concejo Deliberante Estudiantil, que permitirá a decenas de jóvenes conocer el funcionamiento del cuerpo legislativo y presentar propuestas para mejorar la ciudad.