Otro intento de robo a un comercio reaviva la preocupación por la inseguridad en Junín

El clima de preocupación por los hechos de inseguridad en Junín volvió a quedar en evidencia este viernes, luego de un intento de robo registrado en una despensa ubicada en las inmediaciones de avenida Pastor Bauman y Falucho.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30, cuando un hombre ingresó al comercio donde se encontraba trabajando una pareja. De acuerdo con la información publicada por junin24, el individuo habría intentado cometer un asalto, aunque se encontró con una reacción inesperada por parte del propietario del local.

Lejos de acceder a las exigencias del delincuente, el comerciante decidió enfrentarlo. Entre ambos se produjo un forcejeo que terminó frustrando el robo, tras lo cual el sospechoso escapó del lugar a la carrera, sin lograr concretar el ilícito.

La situación generó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades. Minutos más tarde arribaron efectivos del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME.

El personal de salud asistió y evaluó al comerciante en el lugar, aunque afortunadamente no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

El episodio se suma a otros hechos delictivos registrados en distintos puntos de la ciudad y vuelve a poner en el centro del debate la creciente preocupación de comerciantes y vecinos por la inseguridad que afecta a Junín.