La Selección que nos hizo emocionar dejó todo lo que tenía, pero cayó en la final con España

La ilusión de un nuevo título mundial llegó hasta el último partido, pero esta vez el desenlace no fue el esperado. La Selección Argentina cayó por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada este domingo, luego de un intenso encuentro que se definió en el tiempo suplementario.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni nunca logró sentirse cómodo en el partido. España dominó gran parte del juego con la posesión de la pelota y una presión constante que complicó la salida argentina desde el inicio. La Albiceleste sufrió para generar situaciones de peligro y debió sostenerse durante largos pasajes gracias al esfuerzo colectivo y a la solidez defensiva.

El panorama se complicó aún más con las lesiones de Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian Romero, dos piezas fundamentales del equipo, además de la expulsión de Enzo Fernández en el tramo final del tiempo reglamentario, que obligó a Argentina a afrontar el suplementario con un jugador menos.

Consciente de la inferioridad numérica, Scaloni reacomodó el equipo para resistir y buscar la definición desde el punto penal. Sin embargo, el plan se quebró apenas comenzado el segundo tiempo suplementario. Nicolás Williams desbordó por la izquierda, asistió a Ferran Torres y el delantero español definió con precisión para marcar el único gol de la final.

A partir de ese momento, Argentina fue en busca del empate con orgullo y entrega, aunque sin la claridad necesaria para inquietar con peligro al arquero rival. El empuje no alcanzó y el pitazo final confirmó la consagración de España, que levantó su segunda Copa del Mundo.

Más allá de la derrota, el recorrido de la Selección volvió a ser extraordinario. Superó la fase de grupos con autoridad, atravesó cruces muy exigentes frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza, y consiguió una recordada victoria sobre Inglaterra en las semifinales para meterse nuevamente entre los dos mejores del planeta.

La Scaloneta cerró el torneo con la frente en alto. Llegó como campeona del mundo y bicampeona de América, volvió a disputar una final mundialista y demostró, una vez más, el carácter competitivo que la distingue desde hace años. Con Lionel Messi como líder y figura, autor de ocho goles y cuatro asistencias durante el certamen, Argentina dejó una huella imborrable.

El título quedó en manos de España, pero este grupo volvió a emocionar a millones de argentinos. Porque peleó cada pelota, nunca renunció a competir y confirmó que, más allá del resultado, ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino.