Tras años de estar fuera de servicio, volvió a circular el Tren 25 de Mayo con atención sanitaria y social gratuita

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, puso nuevamente en funcionamiento el Tren 25 de Mayo, una formación ferroviaria destinada a acercar servicios sanitarios, sociales, educativos y culturales a distintas localidades del país.

El tren había permanecido durante años fuera de servicio en un depósito ferroviario de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, donde sufrió un importante deterioro tanto en su estructura como en su equipamiento. Tras un proceso de recuperación y puesta en valor, volvió a recorrer la red ferroviaria nacional para complementar las prestaciones que actualmente brinda el Tren 9 de Julio.

El recorrido comenzó el 1 de junio en la provincia del Chaco, donde la formación visitó las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. Desde el Gobierno indicaron que el objetivo es extender progresivamente el servicio hacia otras regiones del país.

Atención médica, trámites y actividades culturales

El Tren 25 de Mayo está integrado por 11 vagones especialmente acondicionados para ofrecer servicios gratuitos a la comunidad.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran consultorios de atención médica y social, oficinas móviles de ANSES y RENAPER para la realización de distintos trámites, un vagón cultural con microcine y espacios para actividades educativas.

Además, la formación incorpora un vagón odontológico equipado con dos sillones completos y una nueva unidad sanitaria con mamógrafo y equipo de rayos X, destinada a fortalecer las tareas de prevención y detección temprana de enfermedades.

Con la recuperación de esta formación, el Gobierno busca ampliar el acceso a servicios esenciales en localidades del interior, especialmente en aquellas donde la infraestructura sanitaria y administrativa resulta más limitada.