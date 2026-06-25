Se definen los grupos

El Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos avanza y comenzaron a disputarse las terceras fechas de los diferentes grupos que dejaron los primeros y segundos definidos de los Grupos A, B y C; mientras que este jueves será el turno de conocer a los dos encumbrados de los D, E y F (y habrá que aguardar por los ocho mejores terceros).

El primero y único (hasta el momento) en conseguir el puntaje ideal del certamen fue México, que no dejó dudas ante República Checa y lo venció por tres a cero en Monterrey. El buen momento del equipo de Javier Aguirre dejó lugar para el debut como titular de Gilberto Mora de 17 años y el ingreso sobre el final del histórico arquero Memo Ochoa para disputar su cuarto Mundial dentro del campo (estuvo citado en seis).

En ese Grupo A se metió segundo Sudáfrica, que derrotó a Corea del Sur por uno a cero, y ya tiene rival confirmado en 16avos y será Canadá que cayó ante Suiza en la tercera jornada del Grupo B y quedó segundo. Los suizos terminaron primeros, mientras que terceros está Bosnia con 4 y cierra Catar con uno.

En cuanto al Grupo C, Brasil desparramó su fútbol para vencer a Escocia por tres a cero y Marruecos tuvo que trabajar para doblegar a Haití por 4-2 luego de ir abajo dos veces en el marcador. Los sudamericanos avanzan primeros a la siguiente instancia por diferencia de gol y los africanos segundos.

Hoy se definen otros tres grupos:

Grupo E:

17 horas: Ecuador-Alemania (New Jersey) Grupo E y Curazao-Costa de Marfil (Philadelphia).

Grupo F:

20 horas: Túnez-Países Bajos (Kansas) y Japón-Suecia (Dallas).

Grupo D:

23 horas: Turquía- Estados Unidos (Los Ángeles) y Paraguay- Australia (San Francisco).