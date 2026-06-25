Viviendas, seguridad y escrituras: Kicillof desplegó una intensa agenda de gestión en el sur bonaerense

El gobernador Axel Kicillof lideró una serie de actividades institucionales en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales para concretar avances en infraestructura, seguridad ciudadana y regularización dominial. Durante la jornada, el mandatario bonaerense defendió la presencia del Estado provincial frente al freno de la inversión nacional y destacó el rol de la obra pública para dinamizar la economía local y garantizar derechos esenciales en los barrios bonaerenses.

En Bahía Blanca, Kicillof, encabezó el acto de entrega de 44 viviendas para familias junto al intendente local, Federico Susbielles. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, puso en funcionamiento 17 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En las condiciones actuales que vive el país es doblemente meritorio estar entregando estas 44 viviendas que completan el proyecto urbano de este barrio”. “Mientras a nivel nacional quieren destruir la salud y la educación, frenando toda la inversión en infraestructura, en la Provincia seguimos apostando a la obra pública: es por eso que contamos con políticas públicas que garantizan el derecho a la vivienda”, agregó.

“Los alquileres, los medicamentos y los alimentos han aumentado muchísimo en los últimos tres años: tenemos una enorme cantidad de familias argentinas endeudadas para pagar los gastos fijos”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Esto es consecuencia de un Presidente como Milei, que decidió desregular absolutamente toda la economía mientras pisa los salarios y reduce los ingresos de los y las jubiladas”.

Las 44 viviendas completan el proyecto de desarrollo urbano que llevó adelante la Provincia en el barrio -las otras 101 casas fueron entregadas en marzo de 2026-. Mediante una inversión total de $13.422 millones, las viviendas construidas por la Cooperativa 15 de Diciembre cuentan con hasta tres habitaciones, red de agua potable, cloacas, instalación de gas y electricidad.

Asimismo, el Gobernador firmó un convenio para reactivar y finalizar la construcción de 36 viviendas en el barrio Luz y Fuerza, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

En tanto, los 17 nuevos móviles fueron adquiridos por el municipio a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial para fortalecer las tareas de patrullaje y la prevención del delito.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Estos avances son producto de nuestro compromiso y de una inversión sostenida: aún en un contexto en el que el Gobierno nacional nos quitó el Fondo de Seguridad, destinamos este año $1.500 millones para la compra de móviles y nueva tecnología que nos permita que los vecinos de Bahía Blanca vivan más tranquilos”.

"Hoy damos un paso fundamental para las familias bahienses: más viviendas, más escrituras y más derechos concretados. Estos avances son posibles gracias al trabajo articulado y a la convicción de que para construir un futuro mejor hace falta un Estado presente”, subrayó Susbielles.



Durante la jornada, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof hizo entrega de 526 escrituras gratuitas a clubes, instituciones educativas y familias del distrito.

Por último, Kicillof remarcó: “A contramano de lo que ocurre a nivel nacional, seguimos invirtiendo en seguridad y en políticas públicas que le mejoran la vida a la gente”. “Queremos un país en el que las buenas noticias no sean solo para los especuladores financieros: nuestro compromiso es que la felicidad llegue a los barrios, a las fábricas y a las familias trabajadoras”, concluyó.

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; los director del Banco Provincia, Sergio Bordoni y Carlos Moreno; los intendentes de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Carmen de Patagones, Ricardo Marino; su par de Tornquist, Estefanía Bordoni.

Posteriormente, el mandatario se trasladó a Coronel Rosales, donde repitió la entrega de títulos de propiedad gratuitos, otorgando 242 escrituras junto al jefe comunal Rodrigo Aristimuño.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Nos dicen que cada uno se tiene que arreglar como puede porque la única libertad que importa es la del mercado, pero en la provincia de Buenos Aires sabemos muy bien que esas ideas solo promueven la concentración y la exclusión”. “Nosotros creemos en la justicia social y en que la seguridad jurídica tiene que ser también para los trabajadores: hoy entregamos estas escrituras para que las familias tengan la certeza sobre su hogar y la tranquilidad de poder dejarles una herencia a las futuras generaciones”, agregó.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 242 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 541 las escrituras entregadas en Coronel Rosales desde el inicio de la gestión.

Asimismo, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, el Gobernador recorrió la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que cuenta con 57 efectivos abocados a prevenir el delito e intervenir en situaciones de conflictos comunitarios.

“Estamos sufriendo una política económica nacional que está en contra de la industria, paraliza toda la obra pública y prefiere la especulación antes que el bienestar de nuestra gente”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “A pesar de todas las dificultades que nos imponen, en Coronel Rosales incorporamos nuevos policías a la Fuerza Barrial de Aproximación para que caminen las calles y apoyamos a las cooperativas que demuestran, con mucho esfuerzo, que no todo el desarrollo tiene que venir de afuera”.

“Detrás de cada escritura entregada hay mucho más que un proceso administrativo: hay decisión política, planificación y un compromiso con las y los bonaerenses. En tiempos donde se promueven miradas individualistas, la Provincia demuestra que el Estado sigue siendo una herramienta central para mejorar la vida de la gente”, remarcó Aristimuño.

En tanto, el Gobernador y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitaron la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta (CEPA), que cuenta con más de 130 trabajadores y brinda servicio a 10.700 habitantes del distrito, al cumplirse el 100° aniversario de la compañía.

Por último, Kicillof remarcó: “En este contexto tan difícil, en el que nos hablan de destruir al Estado para retirarse y dejar todas las responsabilidades en manos de las provincias y los municipios, nuestro pueblo no baja los brazos y está convencido de que la salida es con solidaridad”. “Los y las bonaerenses saben que cuentan con este Gobernador y con el Gobierno de la provincia para seguir defendiendo y ampliando sus derechos”, concluyó.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; el presidente del Consejo Administrativo de CEPA, Diego Piñero; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; y la dirigente Marisol Merquel.