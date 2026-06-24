Petrecca afirmó que recorrió los pasillos del HIGA y vio gente "que no sabés para qué está"

“Basta de pavadas, acá tenemos que estar trabajando todos juntos para que el HIGA se fortalezca. Es nuestro hospital y eso hay que defenderlo”. Con esas palabras, el senador provincial e intendente de Junín (con pedido de licencia) Pablo Petrecca, cuestionó duramente la conducción del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y apuntó contra la actual dirección por una presunta falta de gestión y una supuesta utilización política de la institución.

Petrecca sostuvo que el hospital debe estar enfocado en la atención sanitaria y no en las disputas partidarias. “Los directores que hoy están, sean directores militantes, políticos y no trabajen en mejorar el hospital en cuanto a lo que tiene que ver con la política sanitaria, no política partidaria”, afirmó.

El dirigente del PRO denunció que existiría una falta de coordinación interna, ausencia de protocolos y cuestionó la incorporación de personal: “Con recorrer los pasillos vas a ver un montón de gente que no sabés para qué está y que han sido incorporadas porque eran militantes”.

Además, señaló que, según su visión, algunos sectores de la conducción estarían más preocupados por disputas de poder que por la gestión sanitaria. “Cada uno está más preocupado en ver cómo gana poder político territorial en el hospital que por concentrarse en la salud pública”, manifestó.

Cabe recordar que el HIGA es un hospital de referencia en toda la región, que atiende no sólo a juninenses sino que cientos de vecinos de distirtos vecinos son derivados diariamente. Y producto de la compleja situación económica nacional, en los últimos meses aumentó considerablemente el número de pacientes que se acercan, dado que cada vez menos argentinos pueden acudir a un nosocomio privado.