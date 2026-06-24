Arata defendió la Zona Fría en el Senado y advirtió sobre el impacto de los tarifazos de gas en las familias

Durante la sesión del Senado de la Provincia de Buenos Aires, la senadora provincial Valeria Arata defendió la continuidad de la Ley 27.637 de Zona Fría y cuestionó la intención del Gobierno Nacional de avanzar sobre un beneficio que alcanza a millones de hogares argentinos.

“Estamos hablando de una herramienta fundamental para que el acceso al gas no se convierta en un privilegio. La Zona Fría es una política necesaria para aliviar a las familias frente a las adversidades del clima y garantizar condiciones mínimas de igualdad”, expresó la legisladora.

Valeria Arata destacó que el régimen no beneficia únicamente a la provincia de Buenos Aires, sino que alcanza a millones de hogares de distintas provincias del país, entre ellas Córdoba y Santa Fe, constituyéndose en una política federal de gran impacto social.

En su intervención, la senadora juninense alertó sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo de los argentinos. Señaló que mientras en 2023 los servicios básicos representaban apenas el 4% de la canasta básica, actualmente superan el 12%, situación que podría agravarse aún más con incrementos de entre el 30% y el 50% en las próximas facturas de gas.

“La realidad es que cada vez más familias tienen dificultades para afrontar los costos de los servicios esenciales. Quitar este beneficio significaría profundizar esa situación y castigar a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, sostuvo la referente del Frente Renovador.

La senadora también cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno Nacional, al considerar que promueve beneficios para los sectores de mayores ingresos mientras recorta derechos y asistencia para los sectores medios y vulnerables.

Finalmente, Arata exigió precisiones sobre el destino que tendrá el 7% de recargo que actualmente se cobra en las facturas de gas para financiar el Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. “Si el Gobierno pretende reducir drásticamente la cantidad de beneficiarios, tiene que explicar qué hará con esos recursos que siguen aportando millones de argentinos en cada boleta”, concluyó.