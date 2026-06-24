Todo definido para Boca vs Sarmiento por Copa Argentina: fecha, hora y estadio

La organización del certamen federal confirmó que Boca enfrentará a Sarmiento de Junín el próximo jueves 16 de julio en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Este adelanto sorpresivo en el calendario obligará al conjunto boquense a recalcular su pretemporada y marcará el esperado debut del nuevo cuerpo técnico.

El calendario del fútbol argentino no dará respiro y la institución azul y oro ya conoce las coordenadas exactas de su próximo desafío eliminatorio. Según lo dictaminado por las autoridades, el cruce correspondiente a los dieciseisavos de final se llevará a cabo a las 21:45 horas. La elección del estadio rosarino como sede neutral garantiza un marco importante para el reinicio de la actividad oficial.

Este duelo presenta una particularidad ineludible, ya que la pelota rodará mientras la máxima cita del fútbol internacional a nivel de selecciones atraviesa su etapa definitiva. Esta atípica situación obliga al flamante cuerpo técnico a afinar los detalles físicos y tácticos con un margen temporal mucho más estrecho. La planificación original estimaba el estreno para una semana más tarde, por lo que los tiempos de trabajo se han visto comprimidos drásticamente en Ezeiza.

A su vez, el choque ante el cuadro verdolaga funcionará como un exigente banco de pruebas antes de afrontar el objetivo primordial del semestre en el plano continental. Apenas siete días después de este encuentro, el Xeneise deberá recibir a O'Higgins en La Bombonera por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Por ende, la parada en Rosario será fundamental para aceitar el funcionamiento colectivo y llegar con ritmo de competencia al duelo copero.