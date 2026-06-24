Feroz golpiza en Junín: dos hombres detenidos por agredir brutalmente a un joven

La Dirección de Investigaciones (DDI) de Junín concretó en las últimas horas la detención de dos hombres de 32 años en el marco de una causa caratulada como "Lesiones graves agravadas". El violento episodio investigado se registró la madrugada del pasado 15 de marzo, alrededor de las 06:15 horas, en la intersección de las calles Lavalle y Javier Muñiz.

La investigación judicial se inició a partir de la denuncia penal radicada por la víctima, un joven de 25 años. Según su relato, fue interceptado en la vía pública y atacado a golpes de puño de manera sorpresiva. El denunciante logró reconocer a sus agresores como personas con las que solía compartir entrenamientos en un reconocido gimnasio de la ciudad, detallando además que mantenían un conflicto personal de vieja data.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 del Departamento Judicial Junín, coordinó una serie de tareas de campo. El análisis exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado al aporte de testigos clave, permitió identificar formalmente a los tres presuntos autores del ataque y solicitar sus órdenes de captura.

Con las órdenes judiciales en mano, el personal policial desplegó un operativo que incluyó múltiples allanamientos simultáneos. Los procedimientos lograron hacer efectiva la detención de los dos imputados de 32 años. Ambos sujetos ya fueron trasladados y puestos a disposición del magistrado interviniente para afrontar la primera audiencia judicial.

En tanto, las autoridades policiales confirmaron que el tercer sospechoso involucrado en la golpiza no pudo ser localizado durante los operativos y permanece prófugo de la justicia, por lo que continúan las tareas de rastrillaje para dar con su paradero.

Fuente laverdad