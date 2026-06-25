Cuándo cobrarán el aguinaldo los estatales bonaerenses

Según el cronograma oficial establecido por el gobierno de Axel Kicillof, los primeros empleados públicos que cobrarán el sueldo anual complementario (SAC) de mitad de año lo harán el martes que viene, es decir, el último día del mes.

Los que perciban el aguinaldo ese día (martes 30) son los empleados de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA). Serán los únicos afortunados que tendrán el dinero antes de que termine el mes.

En tanto, el miércoles 1 de julio será el turno de los trabajadores del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el Patronato de Liberados, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto Provincial de Lotería y Casino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Al día siguiente tendrán el dinero en sus cuentas los empleados del Ministerio de Salud y la Caja de Policía.

El viernes 3 de julio, por su parte, cobrarán el aguinaldo quienes prestan funciones en la mayoría de los ministerios y unidades gubernativas de la Provincia. Porque ese día se acreditarán los fondos en las cuentas de los trabajadores de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA), la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de la Magistratura, la Asesoría General de Gobierno, la Jefatura de Asesores, la Secretaría General, la Unidad Gobernador, la Contaduría General y la Tesorería, el Fondo Provincial de Puertos, la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Comité de Cuenca Río Reconquista (COMIREC), el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago (ARS), las universidades provinciales del Sudoeste y de Ezeiza, el Instituto Cultural, la escuela policial Juan Vucetich, el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y los ministerios de Economía, de Producción, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura, de Justicia, de Trabajo, de Gobierno, de Comunicación Pública, de Hábitat, de Ambiente, de Transporte y de las Mujeres. También será el turno de los empleados del Poder Legislativo.

El lunes 6 de julio, por su parte, cobrarán el SAC los empleados del Poder Judicial.

Y finalmente, los últimos en percibir el medio aguinaldo, al día siguiente, serán los docentes y empleados de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP).