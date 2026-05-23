Golpe al narcomenudeo en Junín: desbaratan tres búnkeres de cocaína y marihuana

Un fuerte operativo policial terminó este jueves por la noche con la desarticulación de tres puntos de venta de estupefacientes al menudeo en los barrios Los Paraguayos y Villa Talleres, en la ciudad de Junín. Los procedimientos incluyeron el asalto simultáneo a tres viviendas y arrojaron como resultado la aprehensión de dos hombres y la imputación de otras dos personas, una de las cuales registraba un pedido de captura activo por violencia familiar.

La investigación se extendió durante varios meses bajo la dirección de la delegación de Drogas Ilícitas Junín, con la coordinación de la Unidad Especializada de Estupefacientes conducida por los doctores Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, junto a la UFI Nº 4 del doctor Esteban Pedernera y el Juzgado de Garantías Número 3 a cargo de la doctora María Laura Durante. El caso se inició gracias a una serie de denuncias anónimas radicadas por los vecinos tanto en la dependencia policial como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Los habitantes de la zona alertaban sobre un flujo constante y sospechoso de personas en los domicilios investigados, una situación que quebró la histórica tranquilidad del lugar y transformó el sector en un escenario frecuente de peleas y enfrentamientos derivados del narcomenudeo.

Para recolectar las pruebas necesarias, los detectives contaron con el soporte clave del Centro de Monitoreo Municipal, que aportó filmaciones de las cámaras de seguridad pública. Estas imágenes se sumaron a las tareas de campo y a los seguimientos encubiertos de los investigadores, lo que permitió certificar de manera fehaciente las maniobras de pasamanos y la venta de sustancias en los puntos señalados. Con los elementos probatorios consolidados, la Justicia ordenó el asalto a las tres propiedades específicas ubicadas en la calle Arias entre Lebensohn y 2 de Enero, en la intersección de Arias y 2 de Enero, y sobre la calle Alvear entre Paso y Laprida.

Durante las requisas nocturnas, el personal policial logró incautar una considerable cantidad de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados en dosis listas para el expendio directo al consumidor, así como abundantes dosis de marihuana y flores de cannabis sativa distribuidas en envoltorios de nylon y frascos. Además, los uniformados hallaron una balanza digital de precisión, recortes de nylon, elementos de estiramiento y corte, teléfonos celulares y una suma no especificada de dinero en efectivo en moneda nacional.

Como saldo del operativo, dos hombres de 26 y 50 años fueron aprehendidos de inmediato bajo la carátula de infracción a la Ley de Drogas Número 23.737 y quedaron alojados en comisarías de la jurisdicción tras ser indagados. Asimismo, se notificó de la formación de la causa a otros dos hombres de 33 y 40 años. Al momento de identificar a este último, los sistemas informáticos policiales revelaron que poseía un pedido de captura activo por un caso de Violencia Familiar tramitado ante el Juzgado de Paz de General Viamonte, magistrado bajo cuya órbita quedó inmediatamente a disposición.