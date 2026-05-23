Nueva estafa telefónica en Junín: una mujer detenida por recibir mercadería robada en complicidad con un preso

La Dirección de Investigaciones (DDI) de Junín desarticuló una maniobra fraudulenta que vuelve a encender las alarmas sobre los delitos que se planifican en el interior de los penales bonaerenses. El caso comenzó tras la denuncia del dueño de un comercio de venta de materiales de construcción en seco, quien relató haber recibido el llamado de un hombre que se identificó falsamente como el presidente de la Cooperativa Innovar. Mediante este engaño, el delincuente logró pactar un pedido de placas de PVC y perfiles para cielo raso, solicitando que el monto fuera cargado a una cuenta corriente. A las pocas horas, una camioneta Peugeot se presentó en el local y retiró la mercadería sin levantar sospechas.

La farsa se descubrió cuando los damnificados se comunicaron con la verdadera cooperativa, desde donde negaron rotundamente haber realizado la transacción. A partir de ese momento, la DDI Junín inició una rápida investigación basada en registros fotográficos e imágenes recolectadas en las inmediaciones del comercio. Los detectives lograron determinar que el autor intelectual del llamado es un interno de una Unidad Penal de la zona. Este recluso coordinaba la logística con el exterior, donde una mujer de 40 años, se encargaba de recibir y acopiar los productos obtenidos de forma ilegal. Con estas pruebas, la fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Payán al 250 aproximadamente.

El operativo policial culminó con la aprehensión de la sospechosa y el recupero de parte de los materiales de construcción robados. El magistrado interviniente avaló las actuaciones y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal a la mujer, quien quedó imputada por el delito de estafa y fue trasladada a la sede fiscal para prestar declaración. Las autoridades judiciales y policiales destacaron que este hecho no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante saga de casos anteriores orquestados desde la cárcel en las últimas semanas. La investigación continúa abierta para identificar la línea telefónica utilizada y determinar si existen otros comercios afectados u otros eslabones en la red delictiva.

Fuente laverdad