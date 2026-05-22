Kicillof anunció que judicializará la quita del subsidio por zona fría para defender a los bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió en férrea defensa de los bonaerenses al rechazar de forma categórica el proyecto de ley que elimina el régimen de zona fría, el cual ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El mandatario provincial calificó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional de "terrible" y "cruel", y anticipó que la administración bonaerense acudirá inmediatamente a la Justicia en caso de que el Senado convalide la norma y la convierta en ley.

Durante un acto en Florencio Varela, donde inauguró un Centro de Atención Primaria y una nueva sede sindical, Kicillof denunció que la aplicación de la "motosierra" oficialista con el aval del Congreso pone en riesgo directo las condiciones de vida de millones de familias. El régimen de zona fría funciona actualmente como un alivio económico que reduce el costo del gas en regiones con inviernos rigurosos, por lo que su derogación obligará a los hogares de 77 municipios bonaerenses a absorber un fortísimo y directo aumento en sus boletas.

El gobernador fue explícito al describir el complejo escenario social y apuntó contra la política económica de la gestión de Javier Milei. En respuesta a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los límites del ajuste, Kicillof replicó de forma contundente que la población ya no tolera más recortes debido a la imposibilidad de pagar cuentas básicas, alquileres o cubrir la canasta de fin de mes.

La estrategia bonaerense para frenar el impacto del ajuste energético no se limitará a la presión política en la Cámara Alta. Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial ya advirtieron que la eventual ley es inconstitucional y vulnera la autonomía de los estados provinciales. El conflicto legal promete escalar, dado que el recorte nacional no solo elimina el subsidio al consumo residencial, sino que además paraliza los fondos destinados a las obras de expansión del sistema y desfinancia el fondo compensador que sostiene la operatividad de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.