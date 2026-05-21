Frenética persecución cinematográfica en Junín: se conocieron nuevos detalles de la temeraria huida y el perfil del conductor

La investigación en torno a la espectacular persecución que movilizó a las fuerzas de seguridad de Junín arrojó revelaciones claves sobre la identidad del sospechoso y las maniobras extremas que realizó antes de ser atrapado. El conductor del Volkswagen Vento gris fue identificado como un joven de 28 años, oriundo de la provincia de Tucumán, quien permanece tras las rejas luego de constatarse la falta total de documentación del vehículo y el peligro extremo al que expuso a la comunidad.

Los detalles

La persecución sobre la Ruta Provincial 65 llegó a su fin a la altura del Relleno Sanitario, en el camino que desemboca hacia la localidad de Agustina. Allí, el sospechoso fue embestido por al menos dos patrulleros que lograron cortarle el paso, lo que provocó severos daños en el frente de las unidades oficiales. A pesar de los choques, el hombre persistió en su intento de marcha, lo que obligó a uno de los uniformados a descender del móvil y efectuar disparos disuasivos directamente hacia las ruedas del vehículo.

Uno de los impactos dio de lleno en un neumático, haciendo que el auto perdiera el control y quedara varado sobre la banquina, donde el personal policial redujo y aprehendió al conductor de inmediato. Aunque no se hallaron armas de fuego en el interior del rodado y no se registraron heridos de ninguna gravedad, las requisas posteriores revelaron elementos alarmantes: el sujeto trasladaba dos bombas molotov preparadas en el habitáculo.

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Las primeras hipótesis de los investigadores ligan el trasfondo del violento episodio a un supuesto caso de infidelidad. Asimismo, una vez trasladado a la dependencia policial, los efectivos constataron en el sistema que el tucumano poseía una restricción de acercamiento vigente ordenada por el Juzgado de Familia en el marco de una causa por violencia familiar, de la cual todavía no había sido notificado formalmente.

El fiscal de turno avaló la aprehensión del individuo, ordenó el secuestro del Volkswagen Vento y dispuso su alojamiento en la comisaría a la espera de la declaración indagatoria. “Se actuó conforme al protocolo de persecuciones. No hubo heridos y se logró detener a una persona que representaba un riesgo para la circulación”, afirmaron las autoridades según laverdad

El caso quedó caratulado formalmente como “Daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia”, bajo la intervención de la UFI Nº 1 de Junín, cuyas autoridades definirán en las próximas horas si el imputado continuará detenido o recuperará la libertad bajo caución.